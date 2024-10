I coltelli? Non c’è niente di male è normale fermati due minorenni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non c’èdi. E’ nor”. Così due ragazzi di 17 e 15 anni – secondo quanto hanno riferito i Carabinieri – hanno risposto ai militari della locale compagnia, impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio, che li hannoquesta notte nella frazione Arpino di Casoria, alle domande sul perché avessero 2a serramanico. I ragazzini –a via Principe di Piemonte – sono stati denunciati e affidati ai rispettivi genitori. Le armi sono state sequestrate. Durante le operazioni i militari hanno identificato 75 persone e controllato 56 veicoli per 15 infrazioni contestate al codice della strada e 7 auto sequestrate. Il comando provinciale dei carabinieri di Napoli ribadisce il suo impegno nella lotta al possesso abusivo di armi, specie tra i più giovani.