Giro dell' Emilia 2024 altra impresa di Pogacar L' ordine d' arrivo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bologna, 5 ottobre- Il, nonostante una startlist da urlo, resta incredibilmente una corsa solo di livello ProSeries a causaa ritrosia'Uci di aumentare il numero di gare World Tour in Paesi come Italia, Francia e Belgio. Poco male, perché lo spettacolo non manca e a fornirlo, manco a dirlo, è il solito Tadej, che quasi come un copione che si ripete in loop, scatta a 37 km dal traguardo, fa il vuoto e va a prendersi unae (poche) corse in cui non aveva ancora vinto: tra l'altro nella prima uscita con la maglia iridata, sfatando quindi subito il tabù di vittorie spesso legato a questo simbolo.