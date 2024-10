Frontale tra due auto di giovani | muore una 19enne feriti gli altri cinque ragazzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Napoli, 5 ottobre 2024 -tra duecon a bordo s eiamici: una vettura si ribalta e finisce contro un muro, morta una ragazza di 19 anni.gli: nessuno è in pericolo di vita. È successo stanotte a Napoli, la vittima è una ragazza originaria di Casoria. La dinamica dell’incidente Il terribile schianto è avvenuto intorno all’1.20 in via Cupa dell'Arco, nel capoluogo partenopeo. La dinamica dell'incidente sembra abbastanza chiara: una delle vetture, guidata da un 22enne con a bordo tre passeggeri, stava percorrendo la strada comunale in direzione di piazza Zanardelli quando, giunta nei pressi del civico 40, si è scontrata frontalmente con un altro veicolo, che percorreva la stessa strada in senso opposto. Alla guida della secondac’era un ragazzo, a bordo una ragazza di 23 anni.