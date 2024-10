Flavio Insinna sull' addio alla Rai | Ho rifiutato proposte I motivi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre 2024 alle 18:30,debutterà su La7 con il suo nuovo programma intitolato Famiglie D'Italia. Il format, ispirato a quello statunitense Family Feud, si propone come un programma alternativo agli altri game show che vanno in onda in quella fascia oraria. Ad ogni modo, a un passo dal suo debutto, il conduttore ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it nella quale ha svelato le sue impressioni sul programma, ha parlato del suoin Rai, e delle cause che l'hanno spinto a prendere questa decisione, ma non solo. Nel corso dell'intervista ha espresso anche i suoi commenti su Stefano De Martino e Amadeus che, in questo periodo, si stanno scontrando a colpi di share su due reti competitor. Ecco perchéha lasciato la Rai per La7 e parole su De Martino e Amadeussi è detto felicissimo di intraprendere questa nuova avventura su La7.