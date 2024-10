Errani e Paolini altro capolavoro a Pechino A un passo dalle Finals

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sarae Jasminehanno raggiunto la finale del torneo WTA 1000 di, compiendo un nuovopraticamente decisivo nella loro corsa verso le WTA. Le due azzurre hanno sconfitto in semifinale le americane Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands con il punteggio di 6-4 1-6 10-4, guadagnandosi l’accesso all’ultimo atto del torneo. Vittoria di rivincita contro Kenin e Mattek-Sands Il successo è particolarmente significativo per, che si sono prese la rivincita su Kenin e Mattek-Sands, che le avevano eliminate in semifinale a Miami. Nonostante una partenza equilibrata, con le italiane che si sono aggiudicate il primo set 6-4, le avversarie americane hanno reagito dominando il secondo set 6-1. Ma nel super tie-break decisivo,hanno piazzato lo spunto decisivo, chiudendo il match 10-4.