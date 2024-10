Effetto Superbonus il governo ha speso 123 miliardi | è polemica sui risultati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 5 Ottobre 2024 – L’negativo del Super Ecobonus 110% sui conti pubblici si è quasi esaurito a seguito delle misure restrittive imposte per legge in questi ultimi due anni. Tuttavia, dall’introduzione di questa agevolazione sino al 31 agosto scorso, gli oneri complessivi a carico dello Stato sfiorano i 123di euro. I dati delVa altresì ricordato che, ad oggi, gli immobili che dal luglio 2020 hanno beneficiato di questo provvedimento sono stati poco meno di 500mila. Pertanto, considerando che in Italia gli edifici residenziali sono circa 12,2 milioni, l’Ufficio studi della Cgia stima che il cosiddettoabbia interessato solo il 4% del totale degli immobili ad uso abitativo presenti nel Paese.