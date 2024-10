Dengue ma i cani si possono ammalare?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 - Ma lapuò colpireo gatti? La malattia trasmessa dalla zanzara tigre oggi in Italia conta centinaia di casi sull’uomo, preoccupa in particolare il focolaio di Fano, nelle Marche. Abbiamo rivolto la domanda a Marco Melosi, presidente Amnvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani). “Le fonti scientifiche, soprattutto Papmed, il punto di riferimento di tutti gli scienziati del mondo, ci dicono che sono stati segnalati alcuni casi di positività al virus suin Thailandia e in India. In tutto il resto del mondo nulla”., cosa dice la scienza suiPrecisa l’esperto: “I casi segnalati suiin quei paesi sono pochissimi. Ma sia chiaro: anche così gli animali, con una sintomatologia fra l’altro mai descritta, non rappresentano un rischio per l’uomo, quanto alla trasmissibilità.