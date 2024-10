Clarissa Marchese che cosa fa oggi l’ex Miss Italia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nel 2014 l’incoronazione come più bella dello Stivale, poi l’avventura a Uomini e Donne, dove trova il grande amore.è un’influencer da milioni di follower e mamma di due splendidi bambini. Una parabola che l’ha portata lontana dalle luci della ribalta, ma che le ha fatto scoprire la felicità., daa influencerè nata in Sicilia, a Sciacca, nel 1994 (ha 30 anni). Cresce in una famiglia unita, formata dal padre pizzaiolo Giuseppe e dalla mamma Marisa, di origini statunitensi. Frequenta il liceo scientifico e, mentre studia danza classica, si trasferisce a Parma per studiare Logopedia all’università. La laurea, però, non arriverà mai, perché nel frattempo perinizia l’avventura a