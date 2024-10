Cassano d’Adda cade e non riesce a rialzarsi Spettacolare intervento dei vigili del fuoco per entrare in casa e soccorrere la donna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024)(Milano), 5 ottobre 2024 – Una chiamata d'emergenza aidelsi è trasformata in unnel buio della sera inoltrata. L'allerta è scattata nella tarda serata di venerdì perunaanziana scivolata sul pavimento di, fortunatamente nessuna conseguenze, senza riuscire poi a. Rimasta sola in, l'anziana signora, 86 anni, ha chiuso la porta dall’interno lasciando la chiave nella serratura impedendo così l'apertura dall'esterno al rientro della figlia, é stato dunque necessario l'deidelper risolvere l'inconveniente. Sul posto sono giunti, dunque, gli uomini del 115 di Treviglio con due mezzi. La posizione del palazzo, tra alberi e altri edifici, non ha consentito l'utilizzo dell'autoscala.