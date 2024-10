Calciomercato Verona Belahyane impressiona | è nel mirino di due big d’Europa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) Redaè una delle grandi sorprese di questa prima parte di stagione dell’Hellas. Il centrocampista stando in maniera positiva per le prestazioni offerte in mediana in termini di solidità, qualità e personalità. Si ispira a N’Golo Kantè: “di lui mi piace molto lo spirito di squadra. Anche fuori dal campo, è sempre calmo. Ma quando scende in campo è aggressivo. È il mio esempio fin da quando ero bambino“. Ieri sera, durante il match fra Hellase Venezia, a visionare Redaerano presenti osservatori del Marsiglia di De Zerbi e del Chelsea, segnale che le prestazioni del centrocampista delsi stanno facendo notare anche al di fuori dei confini della Serie A. L'articolo: è neldi due bigCalcioWeb.