Blackrock ricevuta da Meloni? I colossi della finanza hanno impatti negativi su miliardi di persone dall’industria bellica al tabacco L’intervista esclusiva per gli abbonati di Millenium

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Peter Phillips, sociologoSonoma State University (università pubblicaCalifornia), ha da poco pubblicato Titans of Capital, un dettagliato studio sulle gigantesche società di gestione del risparmio e sugli uomini che le comandano. “Titani” in grado di muovere somme 50miladi dollari e di condizionare stati, politica e società. Un ampio approfondimento sui contenuti del libro e sui pericoli legati a questa situazione sarà tema principale del prossimo numero di Millennium. Il più grande in assoluto di questiè lo statunitenseche gestisce 10miladi dollari, il Pil di Germania e Giappone messi insieme. A guidarlo c’è il finanziare Larry Fink, patrimonio personale di 1,2di dollari, che martedì è stato ricevuto a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia