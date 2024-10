Bertelli una sfida che riparte subito Fuori dalla Coppa ma pronto a tornare E oggi lancia la Buca tra i locali storici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) È come se avesse ripresentato un’altra volta il guanto della. Con la grinta degli aretini di mare Patrizioda ogni sconfittaper vincere. Così nella vita, anche se in genere protagonista di un’ascesa quasi ininterrotta, e così nello sport. Ieri la sua Luna Rossa è tramontata: avrebbe dovuto fare un miracolo per recuperare il doppio svantaggio maturato due giorni fa. E il miracolo non è arrivato. Anche se nel corso della regata ha riaperto mille volte la rincorsa, riducendo lo svantaggio dai grandi avversari inglesi: ma alla fine 17 secondi sono bastati a sancire la chiusura di quest’altra avventura. Quindi?a ieri sera non era ancora intervenuto direttamente ma le parole dello skipper sono inequivocabili. Max Sirena, il velista romagnolo, non si è fermato al dispiacere per il semaforo rosso accesosi davanti alla Luna dello stesso colore.