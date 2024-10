Beatrice di York il titolo Reale che suo figlio erediterà Ma non da Carlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 5 ottobre 2024) La Principessadi, figlia di Sarah Ferguson e nipote della defunta Regina Elisabetta II da parte del terzogenito Andrea, è in attesa del suo secondodal marito Edoardo Mapelli Mozzi. La notizia, annunciata ufficialmente da Buckingham Palace, ha suscitato grande gioia sia nella Famigliabritannica – in particolare in Re, che non vedrebbe l’ora di accogliere il bebè – che in quella di Edoardo. La coppia, inoltre, ha già una figlia di tre anni, Sienna, e Wolfie, nato da una precedente relazione del marito della Principessa. Il nuovo arrivo nella famiglia è atteso per la primavera dell’anno prossimo, e ci si chiede se il bambino o la bambina riceverà un. Chericeverà ildidiIn breve, la risposta è no.