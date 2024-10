Ascolti tv del 4 ottobre Tale e Quale Show o Endless Love

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il venerdì sera l’appuntamento su Rai 1 è conche come sempre se la vede con la fiction turca,, in onda su Canale 5. A, la trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai 1 ormai diventata un classico, i concorrenti si sono esibiti in prove di alto livello, Annicchiarico si è cimentato con Renato Zero, Verdiana con Lady Gaga e Justine Mattera con Rita Pavone, solo per fare qualche nome. Giudici d’eccezioni, Pupo e Brignano. Su Canale 5 una nuova appassionante puntata difa emergere altri segreti dei protagonisti. Su La7 a Propaganda Live per la prima volta è stato ospite Flavio Insinna. Mentre Rete 4 a Quarto Grado si è parlato della vicenda di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati ritrovati i cadaveri di due neonati nel giardino di una villetta.