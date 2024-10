Abbigliamento invernale uomo | ecco come ricrearlo con stile

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) Elegante o no, addirittura losportivo ha le sue regole al fine di risultare armonioso e gradevole. L’outfit maschile degli ultimi anni si è evoluto al punto che il kilt è diventato una vera e propria gonna e persino un abito al ginocchio, ma non è necessario arrivare a questi estremi per vestire bene. Anche nelle stagioni fredde. Cappotti e giubbotti I migliori giubbottisono quelli che tengono caldo e risultano comodi. Ma al fine di conferire, basta prestare attenzione ad alcune cose. In primis la taglia: le oversize sono certo di moda, specie nelle versioni da pioggia o a vento. Tuttavia, i tessuti tecnici di nuova generazione consentono di mantenere linee morbide senza eccessi, se non sono graditi, risultando più attillati.