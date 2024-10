A Marino arriva il Villaggio Coldiretti per la 100^ Sagra dell’Uva

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tre giorni di mercato contadino e street food agricolo con le eccellenze agroalimentari del Lazio. In occasione della, il, allestito dalla federazione provinciale di Roma, offre tre giorni di mercato contadino e street food agricolo. L’evento si svolge in viale Massimo D’Azeglio fino a lunedì, con numerose aziende di Campagna Amica presenti dalle 10:00 alle 22:00, portando le eccellenze agroalimentari a Km0 di tutto il Lazio. Niccolò Sacchetti, presidente diRoma, ha sottolineato l’importanza dell’evento nel promuovere i prodotti locali, che racchiudono storia e tradizioni tramandate dalle aziende di generazione in generazione.