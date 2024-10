X Factor 2024 il primo atto dei Bootcamp conquista il Pubblico gli Ascolti e le Interazioni Social

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024)di X. È iniziata ufficialmente la gara tra i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, nello show Sky Original prodotto da Fremantle, e i primi switch tesissimi e al cardiopalmo – che ieri vedevano protagonisti Jake La Furia e Achille Lauro –hanno fcrescere nuovamente gli: il quarto episodio della stagione, ieri su Sky Uno/+1 e on demand in streaming su NOW, ha registrato 758mila spettatori tv medi, in crescita del +11% rispetto all’episodio di una settimana fa e del +43% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione, con una share tv del 3,5% e quasi 1.366.000 contatti tv unici.