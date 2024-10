Vaticano il Papa riceve in udienza il presidente della repubblica del Kyrgyzstan

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024)Francesco ha ricevuto in, nell’Auletta dell’Aula Paolo VI, ildel, Sadyr Zhaparov, il quale si è successivamente incontrato con Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da Sua eccellenza monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Nel corso del cordiale colloquio in Segreteria di Stato, sono state rilevate le buone relazioni tra la Santa Sede e ile ci si è soffermati sulla mutua collaborazione in campo sanitario, educativo e culturale e su alcuni aspettivitaChiesa locale.