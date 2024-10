Una città piena di verde d’arte e di magia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Che ottobre sia, sancito anche questo nuovo mese dall’abbinamento che torna gratuito con La Nazione, edizione di Pistoia: a chi si recherà in edicola questo sabato e acquisterà una copia del nostro quotidiano, riceverà in omaggio una copia dell’urban magazine edito dalla Giorgio Tesi Editrice, Discover Pistoia, quaranta pagine da sfogliare dedicate ai temi più disparati e tutti, come sempre, "in salsa pistoiese". Apertura dedicata al successo made in Uapc-Un altro parco in, la tre giorni che a settembre ha trasformato il volto di Pistoia, nel cui centro storico, nottetempo, è comparso un tappeto d’erba. Qui si documenta la riuscita di quell’evento, con un racconto fotografico dellanel vivo delle iniziative green. Lasciato alle spalle il passato, è tempo di guardare a presente e futuro.