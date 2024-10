Torna l’incubo maltempo Alcune strade sott’acqua Poi la pioggia dà una tregua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Allagamenti e qualche disagio nella giornata di ieri per laintensa, che ha resoanche solo per qualche ora difficilmente percorribili. L’incognita di come si sarebbe risolta l’allerta meteo arancione, emessa secondo le previsioni fino alla serata di ieri, ha preoccupato i cittadini di Quarrata, dove è ancora troppo fresca la ferita dell’alluvione di undici mesi fa. A causa delle precipitazioni si sono verificati gli allagamenti causati dalle acque basse nelledove avvengono sistematicamente, permettendo il passaggio solo ai mezzi pesanti e ai trattori. Via Vecchia Fiorentina II tronco, nella zona della Madonna dei Porciani era invasa abbondantemente dall’acqua come anche via del Casone, stessa cosa in via del Falchero.