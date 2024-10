Sovraffollamento delle carceri minorili | l’emergenza creata dal governo Meloni

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio che sta studiando qualche soluzione per ilcarcerario. Bè, meglio tardi che mai. Mentre l’Italia rischia una nuova condanna come quella che nel 2013 le inflisse la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per trattamento inumano e degradante, la situazione nelleitaliane si fa sempre più allarmante. È esplosiva. Rivolte, proteste (in attesa del Ddl Sicurezza che, inventando nuovi reati, vuole colpire anche la resistenza nonviolenta e passiva in carcere). Le fughe dal Cesare Beccaria di Milano, le fiamme al Regina Coeli di Roma. I suicidi, ormai 73, sono destinati a superare gli 84 del 2022, triste record. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio (Imagoeconomica9.