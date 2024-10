Silvio Campara sarebbe pronto a investire milioni nelle aziende di Chiara Ferragni | l’indiscrezione del settimanale Oggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per amore, si potrebbe essere pronti a tutto. Anche a mettere in discussione i propri risparmi pur di rendere felice una persona che ti fa palpitare il cuore. Un discorso che potrebbe valere anche per, l’imprenditore che avrebbe vissuto un’estate all’insegna dell’amore con. E se l’influencer cremasca, che ora attende l’esito delle indagini della Procura di Milano sull’accusa per truffa aggravata, spera ancora di ritrovare l’amore,disposto a sostenerla in un momento così complicato. Se non affettuosamente, l’imprenditore vorrebbe essere presente almeno economicamente e, secondo il, sidettoper