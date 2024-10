Si potranno chiamare hamburger bistecca o salsiccia i prodotti a base vegetale La decisione della Corte di Giustizia Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La tegola sulla legge italiana firmata Francesco Lollobrigida che vieta di’ alimenti a, che poi è la stessa contro la carne coltivata, arriva dalladiUe. Per i giudici europei ivegetariani possono invece essere commercializzati e pubblicizzati in Unione europea utilizzando anche i termini tradizionalmente associati alla carne. Si può scrivere ‘’, ‘’, ‘scaloppina’ e ‘’, a patto che gli ingredienti siano indicati in modo chiaro sulla confezione. Lalo ha stabilito prevedendo un’eccezione, ossia il caso in cui un Paese abbia già adottato una denominazione legale per un determinato alimento adi proteine vegetali.