Serie A minuto di silenzio prima di Inter-Torino e non solo | il motivo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La FIGC ha disposto undi raccoglimento per tutta laA, compresa ovviamentein programma sabato 5 settembre alle 20:45. Ecco ilDI RACCOGLIMENTO – “Su indicazione del presidente del CONI, Giovanni Malagò, è stato disposto undi raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma dalla giornata odierna e per l’o fine settimana (compresi anticipi e posticipi). Per onorare la memoria del presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti, scomparso ieri all’età di 85 anni”. TUTTA LAA – “Per ricordare il presidente della Federazione Italiana Golf, scomparso ieri all’età di 85 anni, verrà osservato undidelle gare di tutti i campionati in programma dalla giornata odierna e per l’o fine settimana”.