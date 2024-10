Sapore di Capannina Patron della notte e re del divertimento La Versilia entrò nel mito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Quando rilevò laper molti era un azzardo. Nel 1977 l’Italia viveva la sanguinosa stagione del terrorismo e non c’era voglia di divertirsi. Ma Gherardo Guidi, che si è spento improvvisamente all’alba di ieri nella sua casa di Forte dei Marmi a 84 anni, era un uomo che amava le sfide e le affrontava con coraggio. Con al fianco sempre la moglie Carla, il suo faro che lo illuminava. Era stato così quando nelle stagioni violente degli anni ’70 avevano gestito lo Sporting Club a Bologna. Il poter acquistare laera una tentazione troppo forte per un uomo che "vendeva musica e" come ha sempre amato dire. E il sorriso a un’Italia angosciata lo riporta già nel 1979 quando per il 50° del locale (uno dei più longevi a livello mondiale, aperto nell’agosto 1929 da Achille Franceschi) scrittura l’intero cast del Bagaglino.