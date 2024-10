Salsiccia anche se vegetale | la decisione della Corte Ue sulla denominazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – Da oggi polpette e salsicce non saranno più solo di carne.se vegetali, si potranno usare i tradizionali termini associati ad alimenti di origine animale per indicare prodotti contenenti proteine vegetali. Una piccola rivoluzione sul fronte dell'etichettatura degli alimenti, che arriva con la sentenza (C-438/23)di giustizia dell'Unione europea, secondo cui "qualora non abbia adottato unalegale, uno Stato membro non può vietare l'uso di termini tradizionalmente associati ai prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali". Il caso Il caso nasce dalla contestazione di quattro entità attive nel settore dei prodotti vegetali e vegani (Association Protéines France, Union vegetarienne européenne, Association végétérienne de France e società Beyond Meat Inc.