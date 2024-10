Milano Open Day al Deposito Officina Rotabili Storici di viale Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)– Sabato 5 e domenica 6 ottobre è in programma l’Day aldi113 a. I cancelli dell’exManutenzione Veicoli dalle ore 9 alle 18 apriranno le porte a visitatori, appassionati, cultori e semplici curiosi di tutte le età che avranno l’opportunità di trascorrere una intera giornata nei luoghi dove le maestranze effettuano, oggi come in passato, la manutenzione alle vetture e alle centenarie locomotive delle Ferrovie dello Stato. Tante le iniziative in programma: alle ore 11 di sabato 5 ottobre è prevista l’inaugurazione della due giorni, alla presenza dei due Assessori della Regione Lombardia Claudia Terzi (Infrastrutture) e Franco Lucente (Trasporti) e del Direttore Generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa. Alle ore 14.