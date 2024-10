Milan Luciano Spalletti chiama Matteo Gabbia in Nazionale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 4 ottobre 2024), arriva alla fine la primata inpernegli azzurri allenati da. Tutti i volti nuovi Dopo le super prestazioni in campionato con la maglia deldi Paulo Fonseca, soprattutto dopo il goal decisivo che ha concesso di battere l’Inter di Simone Inzaghi,viene per la prima volta convocato tra gli azzurri da. Una notizia che tutti si aspettavano e che un po hannoto in anticipo. Vista la crescita di questo ragazzo, che meritava questo step in più. Non è l’unico volto nuovo però. Infatti il CT ha volutore altre 3 new entry, stiamo parlando di: Michele Di Gregorio, Niccolò Pisilli e Daniel Maldini. Sull’ultimo, si tratta di storia: infatti un Maldini dopo 22 anni torna ad indossare la maglia azzurra.