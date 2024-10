Matilda De Angelis | Chi non ha vissuto la guerra non sa cosa sia I nonni me l’hanno raccontato e quando ho impugnato la pistola ho pensato alle loro storie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una serie apocalittica, super tecnologica, dove però i sentimenti degli esseri umani sono al centro e pronti a sorprendere lo spettatore. Sono gli ingredienti di “Citadel: Diana”, la serie tv internazionale di Prime Video in sei puntate dirette da Arnaldo Catinari, disponibili sulla piattaforma dal 10 ottobre e prodotte da Cattleya – parte di ITV Studios – con Amazon MGM Studios. Tutto è ambientato nella Milano apocalittica del 2030, dove otto anni prima l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (De), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore.