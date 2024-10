Jeremy Allen White indossa Levi' s vintage e sembra di trovarci davanti a Carmy

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Durante il primo episodio di The Bear, c'è una scena in cui, nei panni di, torna di corsa nel proprio appartamento e spalanca immediatamente lo sportello del forno. Invece di fare scivolare fuori un vassoio di cibo follemente sofisticato, estrae una marea di jeans's cimosati. Più tardi, riesce a procurarsi una giacca trucker Type III del 1955 (foderata di pile e plissettata) barattandola con una borsa frigo piena di carne. Il pubblico ha appena avuto il tempo di conoscerlo e subito ha capito che si tratta di un uomo molto serio, che ha fatto del denim vecchia scuola il suo cavallo di battaglia. Nella realtà,è molto simile al personaggio che interpreta in The Bear.