In Sicilia il mare è di tutti | incremento di ingressi e bagni felici con Tourability 2024

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bilancio positivo inper: la stagione estivaha dato un notevole slancio ai lidi balneari che alla Plaia di Catania sono stati dotati di passerelle, sedie job e sand, servizi pensati per garantire l’accessibilità delanche alle persone con disabilità. «Abbiamo assistito a un effetto moltiplicatore che ha fatto percepire la diversità come una ricchezza – spiega Francesco Cauchi, advisor del progetto– gli imprenditori e le aziende che hanno ricevuto i kit hanno riscontrato vantaggi sociali ed economici. I clienti sono progressivamente aumentati. Nel 2025 con nuovi fondi intendiamo ampliare le azioni di inclusione, cercando di offrire anche il trasporto “da e verso” i lidi per gli utenti con disabilità e migliorando attraverso la formazione la performance di accoglienza degli operatori turistici coinvolti».