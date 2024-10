Il tennis e lo sport italiano piangono Lea Pericoli | aveva 89 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilè in lutto: all’età di 89è morta Lea, la Signora del. Un’icona delloazzurro, prima da giocatrice, poi come ambasciatrice. Una vita che parte da Milano, dove nasce il 22 marzo 1935, ma prosegue poi ad Addis Abeba, dove il padre trasferisce la famiglia in seguito alla Guerra d’Etiopia. Luiuna racchetta e gliene regalò una anche a lei, che proseguì poi la sua avventura africana in Kenya, dove fu mandata a studiare. “La mia vita è stata bella e avventurosa”, raccontava, “e la parte africana è stata fondamentale”. La svolta, però, arriva al ritorno in Italia a 17, e più precisamente in Versilia, dove – in seguito all’incontro il papà di Paolo Bertolucci – scopre la sua forza dita e convince il padre a scegliere locome carriera.