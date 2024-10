Il 6 ottobre 2024 tornano le domeniche gratuite al museo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il 6torna la Domenica al, come ogni prima domenica del mese si potranno visitare musei e parchi archeologici statali gratuitamente. 6, torna la Domenica alCome consuetudine, ogni prima domenica del mese, si rinnova l’appuntamento Domenica al. Un’iniziativa voluta dal Ministero della Cultura in cui si potranno visitare Musei e parchi archeologici statali gratuitamente. Sul sito ufficiale del MiC, nella sezione dedicata all’iniziativa (beniculturali.it/comunicato/domenical) si legge: ”Torna il 6l’appuntamento con la Domenica al, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali.