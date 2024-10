Fumetto è già un successo il corso con grandi autori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Partenza record per ‘Perdi’, ilgratuito promosso da Avis Forlì eteca Nazionale incentrato su quella che i francesi chiamano ’nona arte’. Partito il 27 settembre, ha registrato un +15% di iscritti rispetto all’anno s. Le statistiche sono tutte favorevoli: +55% di presenza femminili, più adesioni territoriali (ci sono persone da Castrocaro Terme, Terra del Sole, Rocca San Casciano, Dovadola, Meldola, Savignano sul Rubicone) e più adesioni da ‘oltre’ Forlì (+72%), con iscritti da Faenza, Cervia, Viserba. C’è anche un iscritto residente a Niscemi, in Sicilia. La città, insomma, ha dimostrato di essere profondamente interessata a questo linguaggio pieno di possibilità. L’evento è inclusivo e intergenerazionale (partecipano i genitori coi figli), e non perde mai il suo fascino. Ilè stato tenuto da settedi fama nazionale ed internazionale.