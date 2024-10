Fondazione Benetton per chi è sotto i 30 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Saranno gli under 30 a decidere il futuro": Alessandro, presidente di Edizione Holding, annuncia la nascita di una nuovanel cui comitato scientifico, appunto, siederanno solo under 30. "Ad ispirarmi sono stati i miei figli", dice intervistato dal settimanale Grazia, dove appare fotografato proprio accanto ai suoi tre figli (Agnese di 24, Tobias di 21 e Luce, che ne ha 17) nella casa di Ponzano Veneto. "La mia priorità – dice – è che siano felici. Cerco di lasciare sempre spazio al dialogo alla pari, senza però che questo confonda il mio ruolo". La, spiega ancora, "nasce dal desiderio di dare ai giovani certezze, anche economiche. Non più solo isolati, filantropici, atti generosi, ma azioni strutturali su inclusione sociale, sostenibilità, terzo settore".