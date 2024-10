Flavio Insinna pronto a giocare con le Famiglie d’Italia

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La7 riprova a dire la sua nella fascia oraria più delicata per il canale diretto da Alberto Salerno: il preserale. Da lunedì 7 ottobre al posto di Padre Brown ci saràalle 18.30 con, che si inserisce nella sfida tra i game Reazione a Catena, La Ruota della Fortuna e anche Don’t Forget the Lyrics.: come funziona Il meccanismo di gioco è semplice poiché nessun requisito è richiesto ai concorrenti, eccetto la voglia di divertirsi. Il programma mette in gioco duecomposte ciascuna da cinque persone legate tra loro da relazioni di ogni tipo.