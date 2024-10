Fino a sette anni per una liquidazione | va risolta la vergogna del Tfs per i dipendenti pubblici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un’attesa che può essere lungaa 7per riscuotere la. Non è un errore di calcolo, ma la realtà di fatto che riguarda, oggi, da vicino, idella pubblica amministrazione italiana. Il trattamento di fine servizio (TFS) dei, l’equivalente del trattamento di fine rapporto (TFR) per inel privato, percepito al termine della carriera lavorativa può, infatti, essere riscosso dai lavoratori della PA solo dopo. Una condizione, questa, che non lascia scampo a nessuno, ma riguarda tutti, sia coloro che vanno in pensione anticipata sia coloro che vengono collocati obbligatoriamente in pensione dall’amministrazione. Per il TFS si parla, infatti, di un’attesa di almeno un anno dopo il trattamento di pensione. A questo, si aggiungono i tempi per lache, molto spesso arrivano anchea 2