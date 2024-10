Energia e benessere | come riconoscere i segnali di stanchezza cronica

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’affaticamento estremo e persistente solitamente dura almeno 6 mesi e potrebbe non scomparire con il riposo assoluto. I farmaci, insieme ai cambiamenti nella dieta e nello stile di vita, possono aiutare a gestire i sintomi. Vediamo in che modo possiamo contrastare la, un disturbo caratterizzato da estremo sfiancamento o spossatezza che non scompare con il riposo e non può essere spiegata da una condizione medica di base. Cos’è la: La sindrome daè un disturbo complicato, che provoca un affaticamento estremo che dura almeno 6 mesi. I sintomi peggiorano con l’attività fisica o mentale e non migliorano con l’inattività. La causa dellaè sconosciuta, sebbene esistano molte teorie. Gli esperti ritengono che potrebbe essere innescata da una combinazione di fattori.