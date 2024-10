Due esposti ai Garanti i dubbi del ministero e il logo contestato | le grane del social media manager di Taffo Qualcuno mi fa la guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il genialedi, Riccardo Pirrone, ne è sicuro: “mi sta facendo laperché da quando ho fondato l’associazione (dei, ndr) sto sulle scatole a molti. All’inizio non valeva nulla, poi anche grazie a me e alla mia notorietà è cresciuta”. Negli ultimi giorni il nome di Pirrone è approdato su 4 tavoli istituzionali: quello deldell’Istruzione, delle Imprese e Made in Italy, ma anche deidella Concorrenza e della Privacy. Le questioni sono diverse, andiamo con ordine. Ildell’Istruzione ha “oscurato”, solo per qualche giorno, il corso perdi Pirrone – targato Kiracademy in collaborazone con Idcert – dalla piattaforma Sofia, cioè l’elenco delle iniziative per i docenti riconosciute dal dicastero.