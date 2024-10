Davanti a Gaza c’è impotenza | Anpi lancia due campagne e una giornata di lotta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nel tempo surreale in cui stiamo vivendo, quando i demoni della guerra si stanno scatenando in mille forme, quando il ministro Giorgetti annuncia lacrime e sangue con la prossima legge di bilancio, quando chiude un’acciaieria a Terni per l’insostenibile costo dell’energia, quando il colore delle vendite di Stellantis è profondo rosso, quando l’industria delle armi è l’unica che prospera col cilindro in testa e il sigaro in bocca come in una vignetta di Scalarini a cavallo degli anni Venti, è il momento di darsi una mossa.