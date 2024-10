Commissariamento Inter e Milan l’esperto | Lo escludo! Come la Juventus

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’unica squadra del calcio italiano ad essere commissariata è ad oggi il Foggia, che nel 2018 venne guidata per sei mesi da Nicola Giannetti. Proprio lui adesso parla sull’inchiesta ultras legata a. Il suo su pensiero su Tuttosport sull’ipotesi. ESPERIENZA A FOGGIA – Il commercialista Nicola Giannetti sui suoi 6 mesi a Foggia: «Ho rivestito per sei mesi tutti i poteri, i compiti e le attività che aveva – e che ha tuttora – un qualsiasi presidente di una società. Ero a tutti gli effetti il legale rappresentante del Foggia. Si voleva dotare la società di un adeguato modello amministrativo. Oggi esiste in tutti i club professionistici. Tenendo conto del modello amministrativo si può individuare eventualmente l’effettivo responsabile, ove qualcosa non vadadovrebbe andare, della data problematica.