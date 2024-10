Ciclismo il Q36 5 Pro Cycling Team piomba su Pidcock?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 - Sfumata quasi sul nascere la pista, forse solo una suggestione, che portava Remco Evenepoel dalla Soudal Quick-Step alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, con tanto di smentita del diretto interessato, il ciclomercato dei nomi grossi quest'anno sembra chiuso sul nascere. Sembra, perché in realtà qualcosa si muove sul fronte Tom, la cui avventura alla Ineos Grenadiers, cominciata nel 2021, potrebbe essere vicina ai titoli di coda. I dettagli Per il polivalente britannico, abile su strada, nel ciclocross e nella mountain bike, si sarebbe infatti fiondata l'ambiziosissimo Q36.5 Pro, che sogna il colpo grosso già per il 2025. Certo, nel caso, gli ostacoli non mancherebbero: su tutti il livello della formazione svizzera, una realtà Professional che quindi, in quanto tale, avrebbe bisogno della wild card per partecipare ai Grandi Giri.