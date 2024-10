Chi è Nicolò Filippucci di Amici 24 | età provenienza professione vita privata e social

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha 18 anni, viene da Perugia e oltre alla sua carriera nel mondo della musica, che gli ha conferito anche importanti riconoscimenti, è un giocatore di pallanuoto. Il giovane cantante è attivo suima il suo seguito non è ancora molto vasto: su Instagram (@nicolo) ha 8703 followers, mentre su TikTok (@nicolo) ne ha appena 460. L’allievo di Anna Pettinelli non sembra avere una fidanzata ma ciò non toglie che possa trovarla proprio nella casetta di24. I trionfi diprima di24 Prima di approdare ad24,aveva già ottenuto importanti successi. Nel 2023, ha vinto la prima edizione del contest “Guerriero“, dedicato a Marco Mengoni e al talento emergente. Con la sua interpretazione di “Luce” di Mengoni, ha dimostrato una maturità artistica sorprendente per la sua età.