Calciomercato Milan per la mediana c’è Johnny Cardoso a gennaio Le ultime

(Di venerdì 4 ottobre 2024), Moncada corre ai ripari già dae puntadel Betis per il centrocampo L’infortunio di Ismael Bennacer ha subito messo in allarme gli addetti ai lavori di casa rossonera. L’algerino ha lasciato una coperta più corta a Paulo Fonseca che adesso ha sì giocatori affidabili in centrocampo, ma troppo pochi. In relazione a ciò, il diavolo avrebbe puntatodel Betis. Classe 2001, mediano e di nazionalità statunitense (tanto per cambiare). La squadra spagnola valuta molto il suo gioiello e non ha intenzione di scendere sotto i 25 milioni di euro, ma per far sì che venga ao, bisognerebbe liberare uno slot extracomunitario. L’indiziato speciale potrebbe essere proprio Bennacer, ormai condizionato dai troppi infortuni.