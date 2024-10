Barrette ai cereali | dalla colazione alla merenda sono uno snack sano?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) - Ecco alcuni consigli utili da Altroconsumo per aiutare i consumatori nella scelta. Milano, 4 ottobre 2024 –aio a, oppure da mettere in borsa, in uno zaino e da portare in giro comeo durante una gita in montagna. Pensando “ai” viene in mente la prima, quindi un prodotto per iniziare la giornata, da affiancare ad un caffè e magari ad un frutto. Il fatto, però, che lesiano confezionate singolarmente, le rende comode e pratiche anche comedi metà mattina o metà pomeriggio. Tramite la piattaforma ACmakers, Altroconsumo ha chiesto a mille consumatori e la maggior parte di loro le preferisce comefuori dai pasti.