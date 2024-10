1 300 Biglietti in palio negli avamposti di Lucca Comics & Games

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tornano i CAMPFIRE di, veri e propridella manifestazione presenti in tutta Italia. Grazie al coinvolgimento di ben 130 negozi specializzati in fumetto, giochi e narrativa fantasy,si trasformerà ancora una volta in un festival diffuso su tutto il territorio nazionale, capace di offrire intrattenimento culturale a un pubblico sempre più vasto. Anche in questa edizione i Campfire premieranno i vincitori dei tornei e delle iniziative organizzate dal 19 ottobre al 3 novembre 2024 con ben 10giornalieri omaggio per ogni negozio (due per ogni giorno) per un totale di 1.300 ingressi, per un’operazione di ticketing mai vista prima! Ogni negozio che si trasforma in Campfire sarà facilmente riconoscibile grazie al totem esposto e alle vetrofanie brandizzate