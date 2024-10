Videosorveglianza hi tech | I crimini sono prevedibili e si può intervenire anche in tempo reale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) di Enrico Mattia Del Punta Telecamere con intelligenza artificiale per analizzare flussi video su larga scala, in grado di fornire non solo informazioni sugià commessi, masu situazioni di potenziale rischio. Il futuro dellasi basa sui moderni software, mai privati posfare la loro parte. A spiegarcelo è Mariano Bizzarri Ollandini, presidente del Corpo Guardie di Città. Bizzarri Ollandini, qual è il costo medio per un privato che vuole adottare sistemi di? "Il costo non è standard, ma personalizzabile in base alle varie esigenze. Esistono kit disenza fili a prezzi accessibili e facili da installare, sia per esterni che per interni.