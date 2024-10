Vicenza Gdf sequestra oltre 5 200 capi contraffatti | due indagati

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Guardia di Finanza dihato5.200di abbigliamento sportivi di noti brand (Adidas, Nike, Vans, Converse, Lacoste, Liu-jo, Columbia, North Face, Ballantyne, Polo Ralph Lauren) nel corso di una perquisizione presso gli spazi in locazione ad un uomo, gravato da precedenti di polizia specifici in materia di contraffazione e formalmente residente in Croazia, ed una donna, presso la sede di un’azienda logistica di Padova. I coinvolti non sono stati in grado di fornire alcun documento attestante l’originalità o l’acquisto tracciato degli stessi.