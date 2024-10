Ultras Ravezzani | Tutti sapevano la Procura ha chiuso un occhio fino a quando non ci sono stati due morti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il direttore di Telelombardia, Fabio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.ha espresso il suo pensiero sulla vicendache ha coinvolto Milan e Inter. Il direttore ha anche parlato del Napoli e di Conte.: «C’è tanta ipocrisiasapevamo gliavevano rapporti con la malavita» «Gli allenatori che non fanno la Champions si irritanoviene detto che si riposano, anche Allegri scantonò lo scorso anno, ma ieri abbiamo avuto l’esempio. Guardate a Bremer e alla Juventus: per Conte è un vantaggio non dover fronteggiare imprevisti del genere. Bremer è l’architrave della difesa bianconera, Thiago Motta perde una vera garanzia in difesa e questo si abbatterà anche sulla lotta Scudetto», esordiscea Radio Punto Nuovo.