Ultime Notizie Roma del 03-10-2024 ore 10 | 10

(Di giovedì 3 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Vai rotto di nuovo nel mirino di Tel Aviv e 1000 morti in due settimane guasto atreni in tilt in tutta Italia cancellazioni e caos studenti in rivolta ondata di maltempo 4 giorni di brutto tempo omicidio Campana in numerose fratture sterno e coste con violenza e poi soffocata ne parliamo tra poco o rimanete con noi Buona giornata Ben ritrovata in ascolto la redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro della Salute libanese aggiornate bilancio di un attacco italiana un centro sanitario nella zona di Bottura di Beirut avvenuto nella almeno 6 persone sono state uccise sette ferite il centro medico apparteneva l’organizzazione islamica per la salute è legata ed bolla è la seconda volta che il centro di Beirut viene preso di mira Da quando ha iniziato la sua campagna bombardamenti un paio di settimane fa l’area ospita il Parlamento libanese ...